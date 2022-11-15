Зеленский на саммите G20 назвал десять шагов по установлению мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита "Группы двадцати" (G20) озвучил свое видение шагов для урегулирования конфликта в его стране. "Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Принял участие в саммите "Группы двадцати", я представил предложения таких решений – конкретных и честных", - написал украинский лидер в своем Telegram-канале. Политик отметил, что Киев предлагает ведущим государствам мира "быть сотворцами мира" вместе с ним. План Зеленского состоит из 10 пунктов. Так, он заявил, что для мира на Украине необходимы радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, обмен военнопленными, восстановление территориальной целостности страны, вывод войск РФ и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Саммит "Группы двадцати" проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Ранее сообщалось, что Зеленский на G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле "всех на всех".