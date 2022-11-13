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11 часов назад

CNN: демократы сохранят свое преимущество в Сенате США с перевесом в одно место

Ura.Ruиещё 13

По итогам промежуточных выборов в Сенат США Демократическая партия сохранит свое преимущество, получив 50 мест после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Кэтрин Кортес-Мастро

Демократам спрогнозировали сохранение контроля над Сенатом
Фото: Ura.RuUra.Ru

Телеканал уточняет, что Кортес-Мастро опережает конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% при 96% подсчитанных бюллетеней. «Демократы сохранят свое узкое большинство в Сенате в течение следующих двух лет, после побед в упорных соревнованиях в Неваде и Аризоне. У демократов теперь 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев», — говорится в материале телеканала.

Отмечается, что даже в случае победы республиканцев во втором туре в штате Джорджия и при равенстве мест 50 на 50 демократы все равно сохранят преимущество. В такой ситуации решающий голос будет принадлежать вице-президенту США Камале Харрис, которая представляет Демократическую партию.

Ранее сообщалось, что в случае победы республиканцев на выборах в Сенат, помощь, оказываемая Украине, будет существенно снижена. Но, по последним данным, Демократическая партия, которую также представляет и президент США Джо Байден, находится в одном шаге от контроля над Сенатом. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар уже заявил, что намерен выступить против военной помощи Украине.

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