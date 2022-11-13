Демократам спрогнозировали сохранение контроля над Сенатом

По итогам промежуточных выборов в Сенат США Демократическая партия сохранит свое преимущество, получив 50 мест после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Кэтрин Кортес-Мастро

Телеканал уточняет, что Кортес-Мастро опережает конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% при 96% подсчитанных бюллетеней. «Демократы сохранят свое узкое большинство в Сенате в течение следующих двух лет, после побед в упорных соревнованиях в Неваде и Аризоне. У демократов теперь 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев», — говорится в материале телеканала.

Отмечается, что даже в случае победы республиканцев во втором туре в штате Джорджия и при равенстве мест 50 на 50 демократы все равно сохранят преимущество. В такой ситуации решающий голос будет принадлежать вице-президенту США Камале Харрис, которая представляет Демократическую партию.