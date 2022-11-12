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5 часов назад

Баку опровергло заявление Еревана об обстреле позиций на границе

ТК «Звезда»иещё 1

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление оборонного ведомства Армении об обстреле позиций на границе.

«Распространенная Минобороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии по подразделениям противоположной стороны 12 ноября с 18:00 до 19:00 не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем распространенную информацию», - процитировало РИА Новости сообщении азербайджанского Минобороны.

Ранее Минобороны Азербайджана рассказало о 80 погибших в результате конфликта с Арменией.

Конфликты,Армения и Азербайджан,
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