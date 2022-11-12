В ДНР сообщили о двукратном усилении обстрелов со стороны ВСУ

Глава представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Руслан Якубов сообщил, что за день число обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло вдвое, передает ТАСС. По его словам, на 18:00 мск ВСУ более 50 раз атаковали города ДНР, это число в два раза превысило "вчерашний суточный показатель в 24 обстрела". Якубов указал, что ВСУ выпустили более 270 боеприпасов различного калибра, в том числе из РСЗО HIMARS и артиллерию 155-миллиметрового калибра, что также превысило в 2,5 раза прошлые суточные показатели. Глава представительства республики почеркнул, что ВСУ ведут огонь исключительно по гражданским объектам. Ранее в этот день в СЦКК ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град".