В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
21 час назад

В ДНР сообщили о двукратном усилении обстрелов со стороны ВСУ

Газета.Ruиещё 2

Глава представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Руслан Якубов сообщил, что за день число обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло вдвое, передает ТАСС. По его словам, на 18:00 мск ВСУ более 50 раз атаковали города ДНР, это число в два раза превысило "вчерашний суточный показатель в 24 обстрела". Якубов указал, что ВСУ выпустили более 270 боеприпасов различного калибра, в том числе из РСЗО HIMARS и артиллерию 155-миллиметрового калибра, что также превысило в 2,5 раза прошлые суточные показатели. Глава представительства республики почеркнул, что ВСУ ведут огонь исключительно по гражданским объектам. Ранее в этот день в СЦКК ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град".

В ДНР сообщили о двукратном усилении обстрелов со стороны ВСУ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители