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3 часа назад

Байден предложил проверить Маска на сотрудничество с другими странами

ТК «Звезда»иещё 7

Американский президент Джо Байден посчитал, что миллиардера Илона Маска стоит проверить на подозрительные связи с другими государствами. Соответствующее заявление президент сделал во время последней пресс-конференции.

Маска предложили проыерить на сотрудничество с другими странами
Фото: Patrick Pleul Keystone Press Agency GloballookpressPatrick Pleul Keystone Press Agency Globallookpress

Глава государства предложил выяснить все о сотрудничестве и технических связях предпринимателя. Целью проведения проверки, по словам Байдена, станет выяснение, делает ли Маск «что-то неподобающее» или нет.

«Я считаю, что на это стоит посмотреть», цитирует президента США РИА Новости.

Ранее Джо Байден резко отреагировал на новость о приобретении основателем Tesla и SpaceX социальной сети Twitter. Он высказал мнение, что под предводительством нового главы Twitter будет «распространять ложь по всем миру».

Конфликты,Джозеф Байден,SpaceX,
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