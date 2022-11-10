Маска предложили проыерить на сотрудничество с другими странами

Американский президент Джо Байден посчитал, что миллиардера Илона Маска стоит проверить на подозрительные связи с другими государствами. Соответствующее заявление президент сделал во время последней пресс-конференции.

Фото: Patrick Pleul Keystone Press Agency Globallookpress Patrick Pleul Keystone Press Agency Globallookpress

Глава государства предложил выяснить все о сотрудничестве и технических связях предпринимателя. Целью проведения проверки, по словам Байдена, станет выяснение, делает ли Маск «что-то неподобающее» или нет.

«Я считаю, что на это стоит посмотреть», цитирует президента США РИА Новости.