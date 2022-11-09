США решили дать Украине право самой решать вопрос Крыма с Россией

Украинцы сами будут решать, какая военная цель стоит перед ними – «простое» возвращение к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года или на 2014 год, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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По его словам, «в конечном счете» это будут их решения. Заявление прозвучало онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), передает ТАСС.

Кол комментировал вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты оказывать военную и финансовую поддержку таким возможным усилиям Украины, которые были бы нацелены на захват Крыма. Заместитель шефа Пентагона имел в виду ситуацию до начала специальной военной операции (СВО) на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Роль США, по его словам, заключается в том, чтобы украинцы «продолжали иметь средства, чтобы оборонять их суверенную территорию, сдерживать агрессию», и чтобы они «в случае вступления в переговоры с россиянами могли вступить в них, находясь на наиболее сильных позициях, завоеванных на поле боя». В этом будет продолжать заключаться наша политика, добавил Кол.

Как утверждал заместитель главы американского военного ведомства, «окончательный статус Крыма – это то, что будет являться предметом переговоров или обсуждаться между украинцами и россиянами». При этом он напомнил, что США не признали воссоединение Крыма с Россией.

Кроме того, Кол заявил, что Вашингтон намерен внимательно следить за развитием событий на Украине «в следующие пару недель». Затем погодные условия сделают практически невозможными «для двух сторон крупные завоевания», прогнозировал замминистра.

Украинцы сами будут определять условия того, как для них выглядит победа, сказал он, уточнив, что роль США «не заключается в том, чтобы определять это для них».