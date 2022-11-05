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4 часа назад

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Газета.Ruиещё 8

Воздушная тревога объявлена утром в субботу на всей территории Украины, передает ТАСС. Сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Украине частях ДНР и городе Запорожье.

По всей Украине объявлена воздушная тревога
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" вводит график почасового отключения электричества в городе Киев и семи областях Украины. Ограничения будут в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. 1 ноября украинские издания сообщили, что взрывы слышны в Харьковской области.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новая волна ударов по стране пришлась на критические объекты инфраструктуры. 31 октября в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.

Жителей этих регионов призвали срочно последовать в укрытие гражданской защиты. СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины.

Конфликты,Дмитрий Кулеба,
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