Президент США Байден заявил, что оптимистично настроен перед выборами в конгресс

Байден оговорился, когда рассказывал о том, что Барра подала в суд на штат Калифорния, у которого более высокий стандарт выбросов, чем в остальных США. Кроме того, Байден перепутал ее с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться, передает РИА «Новости» .

Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».