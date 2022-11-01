Путин обвинил европейцев в молчании после взрывов на "Северных потоках"

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что европейцы безмолвствуют после подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на то что это подрывает их интересы. При этом, указал президент, звучат заявления, что "Россия сама взорвала". "До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь", - возмутился он. Путин рассказал о том, что российских экспертов наконец допустили до исследования поврежденных участков газопроводов. Он повторил версию о диверсии. 26 сентября оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря были выведены из строя. Ранее Путин заявил, что европейцы теперь живут по принципу "Мерзни, мерзни, волчий хвост" вопреки здравому смыслу, когда отказываются от российского газа.