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31 октября

Путин обвинил европейцев в молчании после взрывов на "Северных потоках"

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что европейцы безмолвствуют после подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на то что это подрывает их интересы. При этом, указал президент, звучат заявления, что "Россия сама взорвала". "До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь", - возмутился он. Путин рассказал о том, что российских экспертов наконец допустили до исследования поврежденных участков газопроводов. Он повторил версию о диверсии. 26 сентября оба маршрута поставок газа в Европу по дну Балтийского моря были выведены из строя. Ранее Путин заявил, что европейцы теперь живут по принципу "Мерзни, мерзни, волчий хвост" вопреки здравому смыслу, когда отказываются от российского газа.

Путин обвинил европейцев в молчании после взрывов на "Северных потоках"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
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