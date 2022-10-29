Примаков отреагировал на попытки отобрать Русский дом в Берлине

Попытки части украинской диаспоры в Германии отобрать Русский дом в Берлине являются позорными, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Примакова, к отъему недвижимости России пытаются привлечь чуть ли не представителей Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ. При этом о самой процедуре глава Россотрудничества высказался в ироничном ключе.

«Они недавно объявили референдум в Берлине, это было душераздирающее и смешное зрелище (...). Собралось то ли 30, то ли 50 человек, за что-то проголосовали, но это было настолько позорно, что они даже не озвучили результаты», — заявил он.