Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН при расследовании о БПЛА

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Россия может пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН в случае проведения расследования по беспилотникам на Украине. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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"Я бы не сказал, что мы угрожаем прервать сотрудничество, - отметил Небензя, отвечая на соответствующий вопрос. - Но мы, конечно, пересмотрим наше сотрудничество в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности".