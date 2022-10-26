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3 часа назад

Посол в Британии назвал стратегическим просчетом надежды Запада на победу Киева

Lenta.ruиещё 2

Посол в Британии назвал стратегическим просчетом надежды Запада на победу Киева
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN назвал Украину провалившейся страной, отметив, что Запад допустил ошибку, надеясь, что Киев может одержать победу в военном противостоянии с Москвой, передает ТАСС.

«Большая ошибка полагать, что Украина может выиграть эту битву. Это полный стратегический просчет. Потенциалы России и Украины несопоставимы. В данный момент Украина — это практически провалившееся государство», — заявил российский дипломат.

Он добавил, что в настоящее время Украина существует лишь благодаря помощи западных стран, которые предоставляют ей финансирование и вооружение. Келин указал на то, что ситуация на Украине ухудшится после зимы, и выразил свое беспокойство по данному вопросу.

Ранее Келин рассказал, что министр обороны России Сергей Шойгу заверил западных коллег в отказе российской стороны использовать ядерное оружие.

Конфликты,Андрей Келин,Сергей Шойгу,
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