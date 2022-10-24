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9 часов назад

Власти Херсонской области: на линии фронта захвачена в плен группа украинских диверсантов

Газета.Ruиещё 3

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале о задержании группы украинских диверсантов на линии фронта. По словам Стремоусова, диверсанты были захвачены в плен в ночь на 24 октября на Бериславском направлении. "На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ", - пояснил Стремоусов. Ранее Стремоусов говорил, что власти Херсонской области уверены в скором взятии под контроль еще трех украинских территорий. По его словам, это будут Николаевская, Одесская и Днепропетровские области. Также Стремоусов отметил, что это "священный долг русских людей освободить русскую землю от неофашизма". До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов говорил, что освобождение подконтрольных Киеву территорий Запорожской области может произойти "намного быстрее, чем многим кажется".

Власти Херсонской области: на линии фронта захвачена в плен группа украинских диверсантов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Кирилл Стремоусов,Владимир Рогов,
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