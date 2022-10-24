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5 часов назад

МАГАТЭ приедет на Украину на поиски «грязной бомбы»

Lenta.ruиещё 2

МАГАТЭ приедет на Украину на поиски «грязной бомбы»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет на Украину, чтобы удостовериться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты на Украине. Он согласился», — рассказал Кулеба.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. Тем самым предполагается запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Конфликты,Рафаэль Гросси,Дмитрий Кулеба,МАГАТЭ,
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