В центре Кишинева полиция сорвала митинг оппозиции

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Молдавская полиция сорвала антиправительственный митинг, который оппозиция планировала провести на главной площади Кишинева в воскресенье. Как передает корреспондент ТАСС с места события, сотрудники правопорядка оцепили центр города, заблокировав доступ организованных групп людей, которых сопровождали депутаты парламента от оппозиционных партии "Шор" и Партии коммунистов Республики Молдова.

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Ранее в воскресенье полиция сообщила, что на главной площади столицы запланирована выставка местных производителей и обвинила организаторов акции в нарушениях. Правоохранители оцепили центр города и устроили выборочный досмотр людей.

На пересечении бульвара Стефана Великого и улицы Михая Еминеску демонстранты предприняли несколько попыток продавить оцепление спецназа полиции, но были оттеснены, несколько человек были задержаны. После этого протестующие прекратили стычки с правоохранителями, организаторы начали митинг прямо на перекрестке. В своем выступлении вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер обвинила президента страны Майю Санду в диктатуре и потребовала ее отставки. Протестующие скандируют лозунги: "Нет диктатуре!", " Мы народ", "Позор!". Как сообщает пресс-служба партии "Шор", аналогичные митинги прошли в воскресенье во многих частях города. Группы демонстрантов отправились пикетировать Генеральный комиссариат полиции, госкомпанию "Телерадио Молдова" и другие учреждения.

16 октября полиция силой разогнала палаточный городок с демонстрантами, который в течение месяца находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента. Большинство оппозиционных партий обвинили проевропейские власти в нарушении закона и диктатуре. Президента и правительство за эти решения также подвергли критике западные правозащитники.

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии, которая была создана из-за кризиса в энергетической сфере, ограничила проведение акций протеста и массовых собраний. Теперь они разрешены только по выходным, продолжительность акций должна составлять не более четырех часов.