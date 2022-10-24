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7 часов назад

Министр обороны Украины обсудил с Британией и Францией звонки Шойгу

Lenta.ruиещё 9

Министр обороны Украины обсудил с Британией и Францией звонки Шойгу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Министры обороны Британии, Франции и Турции Бен Уоллес, Себастьян Лекорню и Хулуси Акар связались со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и сообщили ему о звонках главы Минобороны России Сергея Шойгу по поводу «грязной бомбы». Об этом украинский министр сообщил в своем Twitter.

«Грязная бомба» — так называемый маломощный ядерный боеприпас, начиненный радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. При подрыве подобной бомбы радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади.

О том, что украинские власти запланировали провокацию со взрывом «грязной бомбы» на территории страны, ранее сообщило российское государственное агентство РИА Новости. Его источники за рубежом рассказали, что Киев надеется запустить мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

В воскресенье, 23 октября, глава Минобороны России Сергей Шойгу позвонил сразу нескольким министрам обороны стран НАТО. Он предупредил их о возможной провокации Киева.

«Коллеги сообщили мне о своих переговорах с министром обороны России. Я ответил на обвинения в русском фейке. Это акт ядерного шантажа России», — заверил Резников.

Ранее украинские власти пригласили в страну мониторинговые миссии Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на заявления РФ о провокации с «грязной бомбой».

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