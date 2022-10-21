Канцлер Австрии Нехаммер: вопрос передачи активов РФ для помощи Украине должен решать суд

Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно приниматься в судебном порядке, вопрос также обсуждается на уровне министров юстиции Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер после саммита ЕС в Брюсселе.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Нехаммер отметил, что Австрия занимает однозначную правовую позицию. По его словам, одно дело – конфискация, а другое – применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме, Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права, указал он, передает ТАСС.

Канцлер уточнил, что в Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос.