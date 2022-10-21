Илона Маска могут проверить на предмет угрозы нацбезопасности США

Представители администрации президента США Байдена обсуждают, следует ли подвергнуть некоторые коммерческие предприятия Илона Маска проверке на предмет национальной безопасности. Как пишет Bloomberg, это сейчас обсуждают в Белом доме на фоне заявлений основателя Tesla о возможном прекращении поставок спутников Starlink на Украину. «Официальным лицам США стало не по себе из-за этой угрозы Маска», — утверждает агентство.

Видео дня

Ранее Маск объявил, что SpaceX больше не может финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, которую предоставил ей бесплатно, однако потом снова передумал.

Кроме того, все ранние твиты бизнесмена про его мирный план американские чиновники воспринимают как проявление дружественной позиции по отношению к президенту России Путину.

Комментирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

Федор Лукьянов председатель президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» «Что касается публичной активности Маска, его амплуа — это большой оригинал, как раньше говорили, человек яркий, парадоксальный и нестандартный. Такие люди встречаются вокруг нас, просто не каждый из них обладает таким количеством денег и такой тягой к публичности. А он имеет и то и другое, поэтому вот его высказывания, вполне искусные и забавные, приобретают глобальный масштаб, так устроена сейчас вся коммуникационная среда и все информационное пространство. У него есть один практический инструмент, который он использует или не использует, — это Starlink. Была на прошлой неделе короткая история с его отказом, потом согласием и так далее. А в остальном российско-украинский конфликт — это сейчас эпицентр всех мировых напряжений, естественно, он на него обращает внимание. Заднюю он дал, потому что это явно имело негативный резонанс, потому что все и так упрекнули его в том, что он путинский агент, а тут еще получается, что выяснилось, что Starlink играет ключевую роль в украинской обороне. А он же не против Украины выступает, он же не за то, чтобы ее не было. Поэтому я думаю, он попробовал, но не получилось, и отыграл обратно».

Кроме того, как пишет Bloomberg, американское правительство обеспокоено планами Маска по покупке Twitter (заблокирован в РФ) с группой международных инвесторов. Вашингтон планирует «изучить инструменты, которые позволят проверить эту сделку, а заодно и все предприятия Маска». Официальных подтверждений этому пока нет.

В октябре Илон Маск решил все-таки завершить сделку по покупке соцсети. Суд дал ему время до 28 октября, в противном случае ему придется предстать перед судом. Сейчас бизнесмен находится под следствием из-за сделки с соцсетью.

Если сделка состоится, бизнесмен планирует сократить штат сотрудников на 75% и оставить только 2 тысячи работников.

Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов:

Федор Трусов управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» «Понятно, что любую сделку в теории остается только подписать и перечислить деньги, но это только в теории. Так как везде задействован топ-менеджмент, все так или иначе прикрывают себе спины, поэтому нужно собрать максимум бумажек, заключений, правовых заключений, задействовать безумное количество внешних консультантов. Я вполне допускаю, что сделка затягивалась, потому что нужно было решать кадровые и оптимизационные вопросы. Все-таки господин Маск — довольно эффективный бизнесмен, и понятно, что он ставил требования довольно жесткие по кадровым сокращениям и так далее, чтобы сделать из Twitter более или менее экономически эффективную компанию. Поэтому да, договориться крайне сложно. Мало того что надо согласовать условия по сокращению, вы представьте, нужно согласовать условия по выплатам всему этому персоналу. Ты же не просто выгнал на улицу, ты должен заплатить им «парашют». А у топ-менеджеров там такие «парашюты», которые на всю сделку очень существенным образом влияют. Поэтому я вполне допускаю, что все это непосредственно влияло на сроки сделки».