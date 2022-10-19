СМИ сообщают об отключении света в некоторых районах Киева

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение отсутствует в ряде районов украинской столицы. Об этом в среду сообщило издание "Страна".
"В некоторых районах Киева пропал свет", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Ранее сообщалось, что в городе опять слышны взрывы. Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что в Киеве "работает ПВО".
В среду на территории всей Украины снова была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Винницкой и Ивано-Франковской областях, в районах Ладыжинской и Бурштынской ТЭС.