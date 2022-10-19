СМИ сообщают об отключении света в некоторых районах Киева

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение отсутствует в ряде районов украинской столицы. Об этом в среду сообщило издание "Страна".

"В некоторых районах Киева пропал свет", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

Ранее сообщалось, что в городе опять слышны взрывы. Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что в Киеве "работает ПВО".