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21 час назад

СМИ сообщают об отключении света в некоторых районах Киева

ТАССиещё 10

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение отсутствует в ряде районов украинской столицы. Об этом в среду сообщило издание "Страна".

"В некоторых районах Киева пропал свет", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

Ранее сообщалось, что в городе опять слышны взрывы. Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале, что в Киеве "работает ПВО".

В среду на территории всей Украины снова была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Винницкой и Ивано-Франковской областях, в районах Ладыжинской и Бурштынской ТЭС.

Конфликты,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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