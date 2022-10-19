Стремоусов: ВСУ начали наступление в Херсонской области в направлении Новой Каменки

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская армия днем в среду, 19 октября, начала наступление в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, вооруженные силы Украины "перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады". "Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный "Bayraktar" (на удалении, без входа в зону ПВО)", - сказано в сообщении. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что никто не планирует сдавать Херсон ВСУ. По его словам, "город будет удерживаться полностью", однако нужно обезопасить мирных жителей. До этого Стремоусов говорил, что в ближайшее время может начаться наступление украинской армии на Херсон. Накануне Минобороны России сообщало, что на Николаево-Криворожском направлении подразделения украинских войск предпринимали попытки прорыва обороны Вооруженных сил РФ в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области, однако атака была отражена.