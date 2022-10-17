Санду: Молдавия готова защищать суверенитет от возможного "посягательства" со стороны РФ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов прибегнуть к мерами защиты в случае возможного посягательства на территориальную целостность и суверенитет республики со стороны Российской Федерации, передает РИА "Новости". Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что ПВО страны наблюдала полет российских ракет, которые в понедельник, 10 октября, поразили объекты критической инфраструктуры на территории Украины. В связи с этим посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД республики. Власти страны обсудили возможность закрытия воздушного пространства. Санду подчеркнула, что безопасность молдавских граждан является приоритетом. С первых недель российской специальной операции на Украине Молдавия просила партнеров помочь консолидировать возможности в области обороны, отметила президент. "Я надеюсь, что мы до этого не дойдем, но если Россия рискнет посягать на суверенитет и территориальную целостность Молдавии, то мы воспользуемся мерами защиты", - сказала молдавский лидер. Она добавила, что Кишинев ведет переговоры с партнерами об усилении оборонной сферы, но пока не готовы огласить детали.