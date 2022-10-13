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14 часов назад

Британцы обсуждают грозное заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля

FBM.ru

Британский таблоид Daily Mail опубликовал заявление Борреля относительно того, что будут делать ЕС, США и НАТО.

Британцы обсуждают грозное заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Любая ядерная атака против Украины вызовет ответ, не ядерный ответ, но такой мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена”, – сказал этот мощный старик.

Читатели в ужасе от разверзшихся перспектив:

“Это те же люди, которые сказали нам, что у России закончатся боеприпасы к апрелю и что у них не осталось крылатых ракет еще в июне?”.

“С каких это пор ЕС решает, что делать НАТО, а что нет. Не говоря уже о борьбе с Россией”.

“У Запада нет надежды. НАТО – это не та сила, за которую вы ее принимаете, она не может сама решить, снимать ли кожуру с рисового пудинга или нет! Если в отношении России будут предприняты какие-либо шаги, у Китая не будет иного выбора, кроме как вступить в бой. Запад навлек на себя это, так что удачи вам”.

“Настало время для мирных переговоров. Если бы вы сказали нам в феврале, как это дорого нам обойдется в ценах на энергоносители или поставит нас под прицел ядерного оружия, просто невозможно было бы получить от нас такую большую поддержку Украине”.

“Кажется, в этом конфликте есть только плохие парни. Трудно поверить, что Запад не ищет мирного исхода, но, похоже, говорит и даже поощряет ядерную войну. Будьте очень осторожны в своих желаниях”.

“Третья мировая война будет виной Джо Байдена и США, желающих заполучить природные ресурсы Украины. Я солидарен с Путиным. Лидер Украины – обманщик, всегда желающий дополнительной помощи. Сделай ядерный удар сейчас, Влад!”

“А как насчет тех из нас в Европе, кто не хочет иметь ничего общего с Украиной, почему мы должны страдать?!”.

Конфликты,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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