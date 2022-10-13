МИД РФ: Запад пытается вызвать раскол среди членов Генассамблеи ООН

МИД России заявил, что страны Запада пытаются внести раскол в ряду стран — членов Генассамблеи ООН и затянуть конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте дипведомства. "Запад пытается решить, прежде всего, собственные геополитические задачи в противовес России, удержать ускользающую монополию в мировых делах, внести раскол в ряд государств — членов Генассамблеи", - сказано в сообщении. Отмечается, что конфронтационная политика западных стран нацелена на затягивание конфликта на Украине. Генассамблея ООН ранее приняла резолюцию, в соответствии с которой отказалась признавать референдумы в новых субъектах РФ. Документ поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 воздержались. Резолюция содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. До этого президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о присоединении новых территорий. Основанием для этого стали результаты референдумов о независимости и вхождении в состав России, а также договоры, подписанные главами государств в Кремле.