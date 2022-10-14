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2 часа назад

Критику стран ЕС в адрес Борреля из-за заявлений о России объяснили

Lenta.ruиещё 10

В Европейском союзе (ЕС) существует единая позиция относительно России и Украины. Однако в некоторых моментах могут возникать разногласия. Это приводит к критике в адрес главы евродипломатии Жозепа Борреля, объяснил в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Критику стран ЕС в адрес Борреля из-за заявлений о России объяснили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Определенный консенсус в Европейском союзе в отношении конфликта России и Украины существует. На этом консенсусе, в частности, основана политика санкций, которая сейчас проводится, и заявления Европейской комиссии, которые делают председатель и верховный комиссар по международным делам. Параметры консенсуса достаточно понятны. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. У деталей существуют разные оттенки позиции, и они далеко не всегда совпадают», — рассказал политолог.

Полного единства быть не может, потому что Европейский союз — большая структура, утверждает Андрей Кортунов.

«У стран, которые его составляют, разные интересы и разные приоритеты. Разногласия, конечно, возникают. Самому Боррелю бывает трудно следовать какому-то единому общему знаменателю. Критика в его адрес всегда была и будет продолжаться независимо от того, какую позицию он будет занимать», — заключил политолог.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата сообщил, что в ЕС негативно отреагировали на слова Борреля о последствиях возможного ядерного удара России. По словам неназванного собеседника издания, глава евродипломатии слишком много на себя взял, когда заявил о реакции западных стран.

13 октября Жозеп Боррель заявил, что «ядерное нападение на Украину вызовет ответ» Евросоюза, США и НАТО. Он отметил, что этот ответ не будет ядерным, «но его мощь с военной точки зрения будет велика».

Конфликты,Жозеп Боррель,Андрей Кортунов,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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