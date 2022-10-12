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2 часа назад

Источник в Москве предупредил, что «наблюдатели» от стран G7 станут военными целями на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

«Наблюдатели» от стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) станут на Украине законными военными целями, предупредил источник в Москве.

Источник в Москве предупредил, что «наблюдатели» от стран G7 станут военными целями на Украине
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

По словам источника РИА «Новости», если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, положительно отреагируют на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями.

11 октября Зеленский призвал страны G7 разместить на северной границе Украины международных наблюдателей.

Конфликты,Владимир Зеленский,
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