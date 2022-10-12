Источник в Москве предупредил, что «наблюдатели» от стран G7 станут военными целями на Украине

«Наблюдатели» от стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) станут на Украине законными военными целями, предупредил источник в Москве.
По словам источника РИА «Новости», если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, положительно отреагируют на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями.
11 октября Зеленский призвал страны G7 разместить на северной границе Украины международных наблюдателей.