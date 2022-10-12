Источник в Москве предупредил, что «наблюдатели» от стран G7 станут военными целями на Украине

По словам источника РИА «Новости», если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, положительно отреагируют на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями.