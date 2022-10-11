Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза обсуждают введение нового, девятого пакета санкций против России. Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

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"Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября", - сказал он.

На вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, дипломат ответил: "Нет, его пока не обсуждали".

По словам источника, потенциальный 9-й пакет санкций может включать и экономические, и индивидуальные ограничительные меры. Так, страны ЕС обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических физических лиц РФ, однако, как подчеркивает дипломат, "это сложный с законодательной точки зрения вопрос". "На данном этапе пока рано что-либо утверждать здесь", - отметил он.

Что касается индивидуальных санкций, то, по словам другого европейского источника, "крупных рыб уже не осталось". "Крупных рыб, которых можно включить в черный список, уже не осталось. Они, можно сказать, закончились еще пару санкционных пакетов назад", - заявил он.