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6 часов назад

Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России

ТАССиещё 9

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза обсуждают введение нового, девятого пакета санкций против России. Об этом корр. ТАСС сообщил во вторник источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России
Фото: ТАССТАСС

"Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября", - сказал он.

На вопрос о том, рассматривается ли введение потолка цен на российский газ, дипломат ответил: "Нет, его пока не обсуждали".

По словам источника, потенциальный 9-й пакет санкций может включать и экономические, и индивидуальные ограничительные меры. Так, страны ЕС обсуждают возможную конфискацию замороженных активов юридических физических лиц РФ, однако, как подчеркивает дипломат, "это сложный с законодательной точки зрения вопрос". "На данном этапе пока рано что-либо утверждать здесь", - отметил он.

Что касается индивидуальных санкций, то, по словам другого европейского источника, "крупных рыб уже не осталось". "Крупных рыб, которых можно включить в черный список, уже не осталось. Они, можно сказать, закончились еще пару санкционных пакетов назад", - заявил он.

Евросоюз 6 октября ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ, включающий потолок цен на российскую нефть, торговые ограничительные меры на 7 млрд евро, а также ограничительные меры в отношении 30 физических и 7 юридических лиц.

Конфликты,Совет Европы,ЕС,
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