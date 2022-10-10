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16 часов назад

В ООН осудили ракетные удары по Украине

Lenta.ruиещё 6

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил массированные ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины и назвал это «неприемлемой эскалацией». Об этом сообщил его официальный представитель при организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

В ООН осудили ракетные удары по Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Генеральный секретарь глубоко потрясен сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами Вооруженных сил Российской Федерации по городам на территории Украины, которые, как сообщается, привели к значительным разрушениям в жилых районах и повлекли гибель и ранения десятков людей», — передал слова генсека представитель.

Он также добавил, что генсек считает эти обстрелы еще одной «неприемлемой эскалацией» ситуации, и выразил соболезнования всем пострадавшим в ходе обстрелов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные консультации с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых осудил массированный ракетный удар России по объектам на Украине, а также гарантировал Киеву дальнейшую военную поддержку.

Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

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