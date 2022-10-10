В ООН осудили ракетные удары по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил массированные ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины и назвал это «неприемлемой эскалацией». Об этом сообщил его официальный представитель при организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.
«Генеральный секретарь глубоко потрясен сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами Вооруженных сил Российской Федерации по городам на территории Украины, которые, как сообщается, привели к значительным разрушениям в жилых районах и повлекли гибель и ранения десятков людей», — передал слова генсека представитель.
Он также добавил, что генсек считает эти обстрелы еще одной «неприемлемой эскалацией» ситуации, и выразил соболезнования всем пострадавшим в ходе обстрелов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные консультации с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых осудил массированный ракетный удар России по объектам на Украине, а также гарантировал Киеву дальнейшую военную поддержку.
Утром 10 октября в разных частях Украины были зафиксированы ракетные удары. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.