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5 часов назад

Минобороны России показало кадры пуска ракет по украинским объектам

Газета.Ruиещё 3

Министерство обороны России показало в Telegram-канале кадры ракетного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Отмечается, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. В Минобороны отметили, что все установленные объекты были уничтожены. Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены не менее 10 значимых объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь со стороны Евросоюза и осудил удары по энергетической инфраструктуре страны.

Минобороны России показало кадры пуска ракет по украинским объектам
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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