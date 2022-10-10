Минобороны России показало кадры пуска ракет по украинским объектам

Министерство обороны России показало в Telegram-канале кадры ракетного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Отмечается, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. В Минобороны отметили, что все установленные объекты были уничтожены. Утром 10 октября украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что были повреждены не менее 10 значимых объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь со стороны Евросоюза и осудил удары по энергетической инфраструктуре страны.