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3 часа назад

МИД России отметил солидарность Молдавии с позицией Киева

Lenta.ru

Москва видит, как Молдавия солидаризировалась с киевским режимом. О том, что Кишинев разделяет позицию Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

МИД России отметил солидарность Молдавии с позицией Киева
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, власти Молдавии присоединились к киевскому режиму после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. «Молдавия применяет антироссийские санкции ЕС в банковской сфере и в отношении реэкспорта российских товаров», — заявил он. Помимо этого, как отметил дипломат, после начала СВО в Молдавии стали более активными структуры ЕС и НАТО.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России упрекнул власти Украины в попытке спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье. В период с апреля по июнь в Приднестровье была совершена серия террористических актов. При этом следы указывают на причастность Киева к этим происшествиям, уточнил дипломат.

8 октября российским посольством в Кишиневе также была направлена нота протеста Молдавии в связи с акцией около здания диппредставительства. В ведомстве отметили, что 7 октября в отношении посольства была проведена враждебная акция: выстрелами петард нанесены повреждения зданию диппредставительства, предпринята попытка войти в посольский комплекс. Кроме того, на ограждение дипмиссии нанесли надписи оскорбительного содержания.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Конфликты,Алексей Полищук,МИД России,НАТО,ЕС,
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