МИД РФ: Киев пытается спровоцировать Кишинев на силовые действия в Приднестровье

Украинские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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"В апреле - июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. Одновременно Киев раскручивает тезис об угрозе, якобы исходящей от российских военных, которые несут службу на левом берегу Днестра. Цель очевидна - попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия [в Приднестровье]", - сказал он.

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Полищук отметил, что опасность эскалации ситуации вокруг Приднестровья сохраняется. "Это связано с попытками внешних сил, прежде всего Киева, раскачать ситуацию в регионе, - указал он. - Отрадно, что в Кишиневе понимают последствия разморозки конфликта на Днестре и не ведутся на подобные провокации".

По словам дипломата, в урегулировании приднестровского вопроса "альтернативы формату "5+2" не просматривается". "Несмотря на паузу в работе, [формат "5+2"] остается единственным многосторонним механизмом, в рамках которого возможен поиск всеобъемлющего решения приднестровского вопроса", - пояснил он.

Полищук подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации как никогда важно "налаживание продуктивного диалога между берегами Днестра". "Речь не только о взаимодействии в плане решения практических вопросов в торгово-экономической, транспортно-логистической, медицинской и других сферах, напрямую затрагивающих простых жителей региона. Здесь пока есть над чем работать", - сказал он.