МО РФ заявило об отражении попытки контратаки ВСУ южно-донецком направлении

Российские войска в ходе спецоперации отразили атаку мехбригады и 1-й бригады президента Украины Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, уничтожив более 90 военнослужащих и два танка. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.