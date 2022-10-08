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11 часов назад

МО РФ заявило об отражении попытки контратаки ВСУ южно-донецком направлении

ТАСС

Российские войска в ходе спецоперации отразили атаку мехбригады и 1-й бригады президента Украины Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, уничтожив более 90 военнослужащих и два танка. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - сказал он.

Конфликты,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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