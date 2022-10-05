Стремоусов заявил об остановке продвижения ВСУ на херсонском направлении

"У нас [в Херсонской области] все нормально, пока фронт никуда не двинулся, основные части [российских сил] стоят на своих позициях. <...> Все стоит на месте, никто никуда не продвигался - это была серая зона, у нас там не было в якобы освобожденных [ВСУ] населенных пунктах регулярных войск. Все войска стояли на тех линиях по защите Херсона, на которых и стояли", - сказал он.