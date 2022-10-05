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5 часов назад

Стремоусов заявил об остановке продвижения ВСУ на херсонском направлении

ТАССиещё 6

ХЕРСОН, 5 октября. /ТАСС/. Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области остановилось в так называемой серой зоне. Об этом в среду сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"У нас [в Херсонской области] все нормально, пока фронт никуда не двинулся, основные части [российских сил] стоят на своих позициях. <...> Все стоит на месте, никто никуда не продвигался - это была серая зона, у нас там не было в якобы освобожденных [ВСУ] населенных пунктах регулярных войск. Все войска стояли на тех линиях по защите Херсона, на которых и стояли", - сказал он.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские войска на херсонском направлении смогли в так называемой серой зоне продвинуться вперед, но это стоило им очень серьезных потерь. Он также отмечал, что ситуация на линии соприкосновения в регионе отличается стабильностью.

Конфликты,Кирилл Стремоусов,
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