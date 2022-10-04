В Испании закрыли дело об экстрадиции блогера Шария на Украину

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, поскольку он покинул территорию королевства. Об этом говорится в решении юридической инстанции, которое оказалось во вторник в распоряжении ТАСС.

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"От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии", - уточняется в документе. В результате суд решил "прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Анатолия Шария". Инстанция также постановила уведомить о данном решении Интерпол, МИД и Минюст Испании.

В начале мая текущего года блогера задержали в королевстве по запросу украинских властей. Позднее он был отпущен под подписку о невыезде.