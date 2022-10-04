РИА "Новости": в ЛНР задержали женщину, подозреваемую в передаче данных ВСУ

Женщину, подозреваемую в передаче данных украинской армии, задержали в ЛНР, сообщает РИА "Новости" источник в силовых структурах. По его словам, жительница поселка Новоайдар Наталья Джус подозревается в "пособничестве украинским вооруженным формированиям, в том числе, сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов". Ранее в Росгвардии заявили, что задержали в Запорожской области корректировщика Вооруженных сил Украины (ВСУ), который передавал данные о российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Росгвардии, задержанный передавал украинским силовикам через своего родственника информацию о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС России. Отмечается, что задержанный искал возможность для получения вооружения, которое в дальнейшем было бы использовано против российских военных. Он проводил корректировку для ВСУ с помощью монокулятора с крыши своего дома и передавал собранную информацию через мессенджер. В ведомстве добавили, что по месту жительства мужчины были найдены патроны, боеприпасы и тротиловая шашка.