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48 минут назад

Трамп подал в суд на CNN

Газета.Ruиещё 1

Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN за клевету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в документы суда Южного округа Флориды. "Истец, Дональд Дж. Трамп, давно критикует Ответчика, Cable News Network, Inc. (CNN) — не потому, что CNN плохо освещает новости, а потому, что CNN стремится создавать "фальшивые новости"", сказано в заявлении. В документе также говорится, что CNN пытается изменить политический баланс в пользу левых, беспокоясь, что Трамп будет опять баллотироваться в президенты. "CNN пытается очернить Истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков, таких как "расист", "русский лакей", "мятежник" и, в конце концов, "Гитлер", — подчеркивается в заявлении. 27 июля Трамп уже заявлял, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN.

Трамп подал в суд на CNN
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Дональд Трамп,
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