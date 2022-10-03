В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
14 часов назад

В Росгвардии опровергли наступление ВСУ на Херсонском направлении

Газета.Ruиещё 1

Заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев опроверг сообщения о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, передает ТАСС. По его словам, украинские войска совершают лишь "попытки прорвать оборону", но назвать их контрнаступлением нельзя. Рашаев отметил, что российские военнослужащие на нескольких направлениях держат оборону на передовых рубежах. "Когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов", — заявил представитель Росгвардии. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в Telegram, что власти региона находятся на местах, несмотря на небольшое продвижение украинских формирований. Он указал, что "все под контролем". По его данным, на Николаевском направлении украинские войска пытались прорвать оборону, однако им это не удалось.

В Росгвардии опровергли наступление ВСУ на Херсонском направлении
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Кирилл Стремоусов,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители