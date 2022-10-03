В Росгвардии опровергли наступление ВСУ на Херсонском направлении

Заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев опроверг сообщения о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, передает ТАСС. По его словам, украинские войска совершают лишь "попытки прорвать оборону", но назвать их контрнаступлением нельзя. Рашаев отметил, что российские военнослужащие на нескольких направлениях держат оборону на передовых рубежах. "Когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов", — заявил представитель Росгвардии. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в Telegram, что власти региона находятся на местах, несмотря на небольшое продвижение украинских формирований. Он указал, что "все под контролем". По его данным, на Николаевском направлении украинские войска пытались прорвать оборону, однако им это не удалось.