В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
13 часов назад

Пентагон: заседание США и союзников по поддержке Украины пройдёт 12-13 октября

RT на русскомиещё 1

Ближайшее заседание контактной группы США и союзников из ЕС и НАТО по Украине состоится 12-13 октября в Брюсселе, сообщает Пентагон.

Пентагон: заседание США и союзников по поддержке Украины пройдёт 12-13 октября
Фото: ТАССТАСС

«Контактная группа по обороне Украины встретится в очередной раз в Брюсселе 12 и 13 октября», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в рамках предыдущей встречи США говорили о необходимости обеспечить поставки на Украину взаимозаменяемых и взаимодополняемых вооружений и техники.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, который включает в себя $12,4 млрд новой помощи для Украины.

Конфликты,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители