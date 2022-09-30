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5 часов назад

Путин: взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы

Свободная прессаиещё 5

Президент РФ Владимир Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил, что теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» организовали англосаксы.

«Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт, организовали взрывы на международных газовых магистралях. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - отметил Путин, пишет НСН.

Ранее Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» — это акт международного терроризма.

Конфликты,Владимир Путин,
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