Путин: взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы

Президент РФ Владимир Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявил, что теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» организовали англосаксы.

«Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт, организовали взрывы на международных газовых магистралях. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - отметил Путин, пишет НСН.