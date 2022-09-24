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6 часов назад

Президент Румынии: НАТО не собирается воевать с Россией

RT на русскомиещё 2

НАТО не собирается воевать с Россией в связи с событиями на Украине, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Президент Румынии рассказал о нежелании НАТО воевать с Россией
Фото: RT на русскомRT на русском

«Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон», — приводит РИА Новости слова Йоханниса.

Он отметил, что Румыния из всех стран НАТО имеет самую протяжённую границу с Украиной.

По его словам, Бухарест рассчитывает на мирные переговоры Киева и Москвы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО.

Конфликты,Петер Сийярто,НАТО,
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