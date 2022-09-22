Bloomberg: ЕС спешит ограничить цены на нефть после объявления частичной мобилизации в РФ

Страны Евросоюза стремятся в течение нескольких недель согласовать введение потолка цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, эта мера, вероятно, будет включена в новый пакет антироссийских санкций. При этом детали пока согласовываются, и положительный исход не гарантирован, поскольку страны ЕС имеют разные потребности в энергоносителях, отмечают источники.