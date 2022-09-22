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50 минут назад

Reuters: ЕС может одобрить новые санкции против РФ на встрече в Праге 6-7 октября

Газета.Ru

Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкционных мер против Российской Федерации, которые планируется рассмотреть на встрече лидеров ЕС в Праге 6-7 октября. Об этом сообщает Reuters. В публикации отмечается, что ЕС в качестве новых мер рассматривает возможность введения ограничения цен на нефть из РФ, ужесточение ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, а также усиление санкций против отдельных лиц. Агентство подчеркивает, что руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза договорились на спецвстрече в рамках Генеральной ассамблеи ООН подготовить новые санкционные меры против РФ. Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что Европейский союз может ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию гражданских технологий в рамках новых антироссийских санкций. По его словам, эта мера рассматривается на фоне мобилизации экономики России. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Reuters: ЕС может одобрить новые санкции против РФ на встрече в Праге 6-7 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Конфликты,Владимир Путин,Генассамблея ООН,Еврокомиссия,ЕС,
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