Лавров заявил, что США балансируют на грани превращения в сторону конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США близки к статусу участника конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью журналу Newsweek . "Пентагон не скрывает факт передачи Киеву разведывательных данных и целеуказаний для нанесения ударов. Фиксируем присутствие американских наемников и советников "на поле боя". США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта. Это к Вашему вопросу о риске прямого столкновения ядерных держав", - сказал Лавров. По его словам, "коллективный Запад во главе с США" открыто стремится победить Россию "на поле боя". "США и их союзники готовы пожертвовать Украиной ради своих геополитических целей. Для их достижения они накачивают страну оружием, а это приводит к обострению и затяжному конфликту", - подчеркнул глава российского МИДа. Кроме того, он считает, что Вашингтон не заинтересован в установлении мира и спокойствия на Украине. "Это стало ясно еще в марте, когда Москва и Киев вплотную подошли к достижению взаимных договоренностей. Такой поворот событий явно напугал американцев и британцев, поэтому они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией", - отметил Лавров. Ранее Лавров заявил, что "остервенелая" реакция США на проведение специальной военной операции подвела черту под целым этапом взаимодействия России и Запада. Министр отметил, что страны, которые Россия считала надежными экономическими партнерами, ввели нелегитимные санкции и разорвали деловые связи в одностороннем порядке. По его словам, в обозримой перспективе государствам Запада вряд ли удастся восстановить доверие к себе как к контрагентам по бизнесу.