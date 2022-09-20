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4 часа назад

В США заявили об «общей слабости» армии Китая и России

Lenta.ru

Вооруженные силы Китая и России имеют общую слабость, пишет CNN со ссылкой на доклад университета обороны США.

В США заявили об «общей слабости» армии Китая и России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В докладе были проанализированы биографии более чем 300 высших офицеров армии, флота, ВВС, ракетных войск Китая с 2015 по 2021 годы. Согласно выводам исследования, в каждой службе руководители вряд ли имели опыт оперативной работы в какой-либо другой отрасли, кроме той, в которой они начинали свою карьеру. В то время как в США перекрестное обучение является законным требованием с 1986 года.

Такая особенность способна снизить потенциал китайской армии быть эффективной там, где требуется высокий уровень взаимодействия.

Однако эксперты предостерегают от сравнения возможного поведения Китая в войне с действиями, которые предпринимала Россия на Украине. В частности, согласно докладу, Китай в отличие от России лучше готовит призывников, и в армии КНР сильнее развит институт младших офицеров. Отмечается, что все офицеры Китая — члены Компартии, а значит, имеют определенную политическую подготовку.

Американские аналитики подчеркнули, что ситуация может измениться, если в Китае появится новая плеяда молодых офицеров, умеющих использовать новейшие технологии. Сегодня, по данным экспертов, глава КНР Си Цзиньпин «не продвигает молодых офицеров, более знакомых с современными конфликтами», предпочитая поощрять лояльность старых офицеров.

Однако аналитики по-прежнему опасаются недооценивать возможности Китая и предостерегают от сравнений с Россией.

Ранее в США выразили беспокойство из-за заявления президента РФ Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина о создании единого фронта.

Конфликты,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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