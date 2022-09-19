Трамп заявил, что агенты ФБР наследили в его поместье во время обысков

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп посетил свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде впервые после проводившихся там обысков и посетовал на то, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) заходили в его спальню в обуви.

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"Оно [поместье] разворочено и не в том состоянии, в каком я его оставил. [Там было] много агентов, и они даже не сняли обувь в моей спальне. Ну, отлично!", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social в ночь на понедельник. Политик подчеркнул, что у него была возможность тщательно осмотреть свое имущество, и пожаловался, что его дом "никогда не будет прежним".

Вечером в воскресенье по местному времени Трамп анонсировал свой визит в Мар-а-Лаго и назвал проводившийся обыск "несправедливым и незаконным рейдом". По его словам, представители Минюста нарушили 4-ю Поправку к Конституции США, проведя, по его мнению, необоснованные обыски, а также произвели "серьезное вторжение в частную жизнь".

Сотрудники ФБР провели 8 августа обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе экс-президента и помещениях, где он проживает, когда останавливается во Флориде. Согласно ставшему достоянием гласности 12 августа ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы" и "Конфиденциальные документы".

26 августа федеральный суд по Южному округу Флориды опубликовал показания агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск у Трампа. В показаниях, в частности, отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул архивному управлению в мае, были секретные сведения. В результате Минюст распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у Трампа еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях.