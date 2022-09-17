В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
17 сентября

Дэвис и Смолкин планируют выступить на турнире, который является отборочным для чемпионата США

Газета.Ruиещё 4

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин планирует выступить на турнире Challenge Cup в американском Ардморе. Об этом сообщает The Skating Lesson. Турнир является квалификационным для чемпионата США. Он пройдет с 22 по 25 сентября. Cпортсмены, которые не имеют гражданства США, могут участвовать в Challenge Cup, но не имеют права набирать квалификационные баллы по итогам соревнований. Ранее президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о возможном переходе в сборную Грузии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. "Никаких реальных движений в эту cторону нет. Это проcто доcужие разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обcуждать", - сказала Гиоргобиани. Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную.

Дэвис и Смолкин планируют выступить на турнире, который является отборочным для чемпионата США
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители