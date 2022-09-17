Дэвис и Смолкин планируют выступить на турнире, который является отборочным для чемпионата США

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин планирует выступить на турнире Challenge Cup в американском Ардморе. Об этом сообщает The Skating Lesson. Турнир является квалификационным для чемпионата США. Он пройдет с 22 по 25 сентября. Cпортсмены, которые не имеют гражданства США, могут участвовать в Challenge Cup, но не имеют права набирать квалификационные баллы по итогам соревнований. Ранее президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани высказалась о возможном переходе в сборную Грузии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. "Никаких реальных движений в эту cторону нет. Это проcто доcужие разговоры. Что будет дальше, конечно, никто гарантировать не может, но пока тут нечего обcуждать", - сказала Гиоргобиани. Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе. Ранее в СМИ появлялись публикации о возможном уходе танцевального дуэта в другую сборную.