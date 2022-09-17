В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
12 часов назад

Президент ЮАР Рамафоса: антироссийский закон в США принесет вред для Африки

Газета.Ruиещё 5

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что одна из законодательных инициатив США может привести к "нежелательным последствиям" для Африки. Об этом сообщает РИА "Новости".

Президент ЮАР: антироссийский закон в США принесет вред для Африки
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он указал, что речь идет о проекте "О противодействии злонамеренным российским действиям", который может быть принят американскими законодателями.

"Закон может иметь нежелательные последствия в виде наказания африканского континента за усилия, направленные на стимулирование развития и роста", — отметил Рамафоса.

Он отметил, что для ЮАР как США, так и России являются важными стратегическими партнерами. По словам Рамафосы, вызывает разочарование, что данный законопроект подготовлен на фоне стремления американского президента Джо Байдена выстраивать отношения с африканскими странами на основе уважения их независимости.

Накануне стало известно, что Белый дом не исключил введения новых санкций против России. В свою очередь спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что для прекращения спецоперации на Украине необходимы санкции, которые "заставят Россию страдать".

Конфликты,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители