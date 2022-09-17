Президент ЮАР: антироссийский закон в США принесет вред для Африки

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что одна из законодательных инициатив США может привести к "нежелательным последствиям" для Африки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он указал, что речь идет о проекте "О противодействии злонамеренным российским действиям", который может быть принят американскими законодателями.
"Закон может иметь нежелательные последствия в виде наказания африканского континента за усилия, направленные на стимулирование развития и роста", — отметил Рамафоса.
Он отметил, что для ЮАР как США, так и России являются важными стратегическими партнерами. По словам Рамафосы, вызывает разочарование, что данный законопроект подготовлен на фоне стремления американского президента Джо Байдена выстраивать отношения с африканскими странами на основе уважения их независимости.
Накануне стало известно, что Белый дом не исключил введения новых санкций против России. В свою очередь спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что для прекращения спецоперации на Украине необходимы санкции, которые "заставят Россию страдать".