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5 часов назад

Франция, Польша, ФРГ выступила за пересмотр отношений ЕС с РФ на фоне конфликта на Украине

ТАССиещё 8

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Франция, Польша и ФРГ выступают за пересмотр основных принципов политики ЕС в отношении РФ на фоне конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД трех стран.

"В то время как российское вторжение на Украину стало поворотным моментом в отношениях ЕС и России, мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении РФ", - отмечается в заявлении. "Мы выступаем также за стратегический подход с участием международных партнеров к задачам восстановления на Украине в координированном и стабильном формате", - подчеркивается в коммюнике.

Представители МИД трех стран приветствовали "соглашение министров финансов ЕС о выделении дополнительного пакета макрофинансовой помощи на сумму €5 млрд". Они назвали это решение "четким сигналом о приверженности Евросоюза делу поддержки украинского сопротивления" и призвали к реализации остающихся обязательств в рамках программы выделения Украине €9 млрд.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Конфликты,Владимир Путин,ЕС,
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