В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
15 сентября

В МИД РФ призвали Запад добиваться от Киева разблокировки экспорта российского аммиака

ТАСС

Западные кураторы Киева должны добиваться от администрации президента Украины Владимира Зеленского разблокировки возможностей поставки российского аммиака через территорию этой страны, если они действительно заинтересованы в вопросах доставки сельхозпродукции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ призвали Запад добиваться от Киева разблокировки экспорта российского аммиака
Фото: ТАССТАСС

Захаровой был задан вопрос о том, готова ли РФ будет продлить продовольственную сделку, если будет восстановлен транзит аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. Ранее в СМИ появились данные о соответствующих переговорах представителей ООН с Москвой и Киевом.

Видео дня

"Если все так озабочены на Западе вопросами доставки сельхозпродукции, <…> пусть эти кураторы киевского режима и добиваются от своих людей в администрации Зеленского выполнения этой части сделки, в том числе и разблокирования возможностей для экспорта аммиака. С российской стороны никаких проблем нет, конечно, мы в этом заинтересованы", - сказала она.

Захарова пояснила, что не знает технических деталей в связи с упомянутым трубопроводом, но сам экспорт аммиака "упомянут в соответствующих договоренностях". Она добавила, что возможность экспорта несколько месяцев назад была заблокирована именно украинской стороной. Дипломат также подчеркнула, что принятые в рамках продовольственной сделки документы должны выполняться в полном объеме всеми сторонами.

"Является ли проработка отдельных элементов сделки выгодной и отвечает ли интересам России? Если также прорабатываются все остальные части соответствующих договоренностей, которые были достигнуты", - резюмировала она.

Как сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники, представители ООН провели серию переговоров с Москвой и Киевом по поводу возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. По данным издания, переговоры активизировались в последние недели. 24 февраля компания по производству аммиака "Тольяттиазот" приостановила транзит аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса из-за ситуации на Украине.

Конфликты,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Тольяттиазот,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители