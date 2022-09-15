В МИД РФ призвали Запад добиваться от Киева разблокировки экспорта российского аммиака

Западные кураторы Киева должны добиваться от администрации президента Украины Владимира Зеленского разблокировки возможностей поставки российского аммиака через территорию этой страны, если они действительно заинтересованы в вопросах доставки сельхозпродукции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захаровой был задан вопрос о том, готова ли РФ будет продлить продовольственную сделку, если будет восстановлен транзит аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. Ранее в СМИ появились данные о соответствующих переговорах представителей ООН с Москвой и Киевом.

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"Если все так озабочены на Западе вопросами доставки сельхозпродукции, <…> пусть эти кураторы киевского режима и добиваются от своих людей в администрации Зеленского выполнения этой части сделки, в том числе и разблокирования возможностей для экспорта аммиака. С российской стороны никаких проблем нет, конечно, мы в этом заинтересованы", - сказала она.

Захарова пояснила, что не знает технических деталей в связи с упомянутым трубопроводом, но сам экспорт аммиака "упомянут в соответствующих договоренностях". Она добавила, что возможность экспорта несколько месяцев назад была заблокирована именно украинской стороной. Дипломат также подчеркнула, что принятые в рамках продовольственной сделки документы должны выполняться в полном объеме всеми сторонами.

"Является ли проработка отдельных элементов сделки выгодной и отвечает ли интересам России? Если также прорабатываются все остальные части соответствующих договоренностей, которые были достигнуты", - резюмировала она.