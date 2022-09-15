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«Поступило предложение от генерального секретаря ООН провести встречу с российской делегацией», – передает ее слова ТАСС

Между тем Захарова напомнила, что российская делегация еще должна будет решить вопрос с логистикой визита на неделю высокого уровня ГА ООН.

«Предстоит еще решить логистический вопрос, как российская делегация доберется до штаб-квартиры ООН, учитывая те препятствия и препоны незаконные, которые выстраивает Вашингтон», – сказала она.

Дипломат добавила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на заседании ГА ООН и проведет порядка 20 двусторонних встреч. «В ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой ГА, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий. На данный момент график российского министра находится в стадии проработки. Планируется порядка двух десятков двусторонних встреч. И это только те запросы, которые мы получили на данный момент», – добавила Захарова.