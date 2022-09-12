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17 часов назад

Зеленский отказался вести переговоры с Москвой

Deita.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам телеканала CNN об отсутствии желания и планов вести переговоры с Москвой, обвинив российскую власть в ультимативной манере диалога, сообщает ИА DEITA.RU. Украинский президент рассказал, что у него есть принципы, которые не позволяют ему вести диалог с теми, кто ставит ультиматумы. Более того, Зеленский отметил, что даже если бы встреча была возможной, то якобы в Москве не были бы заинтересованы в ее конструктивности. При этом, если изучить историю украино-российских переговоров, то становится ясно, что именно Киев срывает договоренности и делает заседания неконструктивным. Зеленский поясняет такую позицию тем, что власти Украины считают ранее принятые соглашения "пустой бумажкой", не дипломатическим решением, в том числе и Минские соглашения. Напомним, что ранее украинские политики сорвали Минские соглашения, согласно которым территории ЛНР и ДНР по формуле Штайнмайера должны были перейти под контроль Украины после проведения выборов в республиках. Такую позицию поддерживала Россия и Европа. Но в Киеве посчитали переход территорий под полный контроль Украины только после выборов "красной линией", боясь исхода голосования.

Зеленский отказался вести переговоры с Москвой
Фото: Deita.ruDeita.ru
Конфликты,Владимир Зеленский,
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